Ферстаппен – сотый победитель квалификации в истории «Формулы-1»

Голландец Макс Ферстаппен стал сотым гонщиком в истории «Формулы-1», кому удалось выиграть квалификацию Гран-при.
Чаще всех поул выигрывал британец Льюис Хэмилтон – 87 раз. Второе место у немца Михаэля Шумахера – 68. Третье место у бразильца Айртона Сенны – 65.
В относительных показателях рекорд принадлежит пятикратному чемпиону мира Хуану Мануэлю Фанхио – он стартовал с поул-позишин в 56,86 % своих гонок.
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