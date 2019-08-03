Ферстаппен – сотый победитель квалификации в истории «Формулы-1» - Советский спорт
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03 августа 2019 18:13Коноплев Александр

Ферстаппен – сотый победитель квалификации в истории «Формулы-1»

Ферстаппен в одном ряду с великими.

Голландец Макс Ферстаппен стал сотым гонщиком в истории «Формулы-1», кому удалось выиграть квалификацию Гран-при.

Чаще всех поул выигрывал британец Льюис Хэмилтон – 87 раз. Второе место у немца Михаэля Шумахера – 68. Третье место у бразильца Айртона Сенны – 65.

В относительных показателях рекорд принадлежит пятикратному чемпиону мира Хуану Мануэлю Фанхио – он стартовал с поул-позишин в 56,86 % своих гонок.

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