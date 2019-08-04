Известный британский спортсмен болен ВИЧ

Известный миллионам британский спортсмен намерен публично признаться в своем положительном ВИЧ-статусе.
На данный момент не известны ни пол, ни возраст человека, ни вид спорта, в котором он прославился, но сообщается, что спортсмен еще не завершил свою карьеру.
По данным The Sun, признание будет сделано в соцсетях.
Ранее сообщалось, что известный английский футболист желает рассказать о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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