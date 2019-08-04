«Авангард» проиграл олимпийской сборной России на турнире в Сочи - Советский спорт
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04 августа 2019 15:22Коноплев Александр

«Авангард» проиграл олимпийской сборной России на турнире в Сочи

«Авангард» был хорош только во втором периоде.

В матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open олимпийская сборная России обыграла «Авангард» – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).

В составе победителей отличились Владимир Брюквин (дважды), Даниил Мисюль и Артем Швец-Роговой. У проигравших шайбы забрасывали Никита Щербак, Павел Дедунов и Сергей Шумаков.

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