«Авангард» проиграл олимпийской сборной России на турнире в Сочи

В матче товарищеского турнира Sochi Hockey Open олимпийская сборная России обыграла «Авангард» – 4:3 (2:0, 1:3, 1:0).
В составе победителей отличились Владимир Брюквин (дважды), Даниил Мисюль и Артем Швец-Роговой. У проигравших шайбы забрасывали Никита Щербак, Павел Дедунов и Сергей Шумаков.
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