Хэмилтону осталось десять побед до рекорда Шумахера

Первое место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии стало для него 81-м за карьеру в «Формуле-1». Больше только у немца Михаэля Шумахера – 91.
При этом у Хэмилтона лучший процент выигранных гонок – 33,61 против 29,64.
Также отметим, что последнюю гонку Шумахер выиграл в 37 лет, а Хэмилтону только 34.
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