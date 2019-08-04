Хэмилтону осталось десять побед до рекорда Шумахера - Советский спорт
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04 августа 2019 18:50Коноплев Александр

Хэмилтону осталось десять побед до рекорда Шумахера

И 11 побед, чтобы стать лучшим гонщиком в истории.

Первое место Льюиса Хэмилтона на Гран-при Венгрии стало для него 81-м за карьеру в «Формуле-1». Больше только у немца Михаэля Шумахера – 91.

При этом у Хэмилтона лучший процент выигранных гонок – 33,61 против 29,64.

Также отметим, что последнюю гонку Шумахер выиграл в 37 лет, а Хэмилтону только 34.

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