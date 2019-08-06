Кэйхилл перешел в «Кристал Пэлас»

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

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Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересно В первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.

Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когда Этот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».

Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов? Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

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