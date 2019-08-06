Арестован напавший на омоновца в Санкт-Петербурге болельщик - Советский спорт
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06 августа 2019 21:41Коноплев Александр

Арестован напавший на омоновца в Санкт-Петербурге болельщик

Задержаны двое, арестован один.

Суд арестовал одного из двух болельщиков, которые травмировали сотрудника ОМОН в перерыве футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

«В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение», – говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее полицейские задержали двух подозреваемых – людей 1991 и 1994 года рождения.

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