«Зенит» может сыграть с «Барселоной» - Советский спорт
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07 августа 2019 02:00Коноплев Александр

«Зенит» может сыграть с «Барселоной»

Ранее молодежка сине-бело-голубых обыграла сверстников из Каталонии.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб может сыграть товарищеский матч с «Барселоной».

– Планы сыграть с основным составом «Барселоны» есть. Это уже сказал наш генеральный директор. Все упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

6 августа молодежный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19 – 1:0.

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