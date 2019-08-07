Михаил Лихачев: К отбору на чемпионат мира все лидеры сборной были на пике формы - Советский спорт
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07 августа 2019 14:36

Михаил Лихачев: К отбору на чемпионат мира все лидеры сборной были на пике формы

Главный тренер сборной России по пляжному футболу стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал выход команды в финальный турнир чемпионата мира.

«Этот успех стал следствием правильно спланированной подготовки, – сказал Лихачев в интервью «Советскому спорту». – Мы не повезли основной состав на июльский этап Евролиги в Португалию. До этого не столь удачно выступили на Европейских играх в Минске. Зато к домашнему турниру все лидеры команды подошли в идеальном состоянии, на пике формы.

Плюс – мотивация показать лучшую игру на глазах у своих болельщиков. Это тоже важный фактор. Трибуны не давали расслабиться ни на секунду. Ребята в каждом матче выкладывались по максимуму».

Полностью интервью с Лихачевым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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