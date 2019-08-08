Швед присоединится к сборной после турнира в Италии Швед будет готовиться к чемпионату мира.

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о скором возвращении Алексея Шведа. Защитник восстанавливался после травмы стопы.

– Алексей присоединится к сборной после турнира в Италии. Его мастерство позволит нам иметь больше вариативности в атаке. Он может сам решить эпизод и здорово выступить в качестве ассистента. Хотя на турнире в Москве мы тоже создали много ситуаций для открытых бросков, неплохо двигали мяч, но подвела реализация. Уверен, это придет вместе с игровым тонусом, – приводят слова Базаревича «Известия».

Турнир в Италии пройдет с 8 по 10 августа, а с 31 августа по 15 сентября в Китае будет разыгран Кубок мира.