Ушел из жизни тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наставник бейсбольного клуба «РусСтар» Артемий Артамонов, работавший в тренерском штабе сборной России, скончался в 37 лет. Специалист ушел из жизни в результате остановки сердца.

Отмечается, что прощание с Артамоновым состоится 11 августа на Хованском кладбище в Москве.

«Сегодня утром в 7:45 остановилось сердце, которое он полностью посвятил российскому бейсболу. Федерация бейсбола России искренне сожалеет и скорбит о потере замечательного человека, игрока и тренера Артемия Олеговича Артамонова, выражая соболезнования родным и близким.

Артемий был одним из лучших игроков страны за всю историю развития бейсбола в России. Его глубокие знания и опыт позволили в достаточно молодом возрасте руководить национальной командой, которая готовилась к отборочным соревнованиям Олимпийских игр в Токио 2020 года», – сообщает пресс-служба бейсбола России.