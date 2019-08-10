Королева – чемпионка Европы в прыжках с метрового трамплина

Россиянка Виталия Королева победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы в Киеве. Она набрала 266,70 балла, опередив украинку Елену Федорову (263,45) и свою соотечественницу Кристину Ильиных (263,05).
Это четвертое золото сборной России на турнире.
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