«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Спартак» в Грозном обыграл «Ахмат» – 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Зелимхан Бакаев. Еще один мяч провел чемпион мира Андре Шюррле.

Хозяева ответили точным ударом Аблая Мбенга на 75-й минуте, который за две минуты после гола получил две желтых карточки.

У «Спартака» восемь очков, седьмое место и домашнее дерби с ЦСКА в следующем туре.

У «Ахмата» шесть очков, десятое место и матч с «Зенитом» в Петербурге 17 августа.

РПЛ

Пятый тур

«Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: Бакаев, 32 (0:1). Бакаев, 44 (0:2). Шюррле, 70 (0:3). Мбенг, 75 (1:3).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90).

Предупреждения: Швец, 13; Мбенг, 75; Бериша, 80 – Тил, 7; Зобнин, 90.

Удаление: Мбенг, 77.