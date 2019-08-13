В Москве загорелся спорткомплекс «Дружба» (видео)

В универсальном спортивном зале «Дружба», который располагается на территории «Лужников», возник пожар, сообщает телеграм-канал Mash.
Как заявляет администрация «Лужников», локальное возгорание на крыше спортивного сооружения удалось потушить с помощью огнетушителя.
Напомним, с марта 2017 года «Дружба» закрыта на реконструкцию. Изначально окончания работ планировалось на 2018 год. Теперь открытие зала ожидается в следующем году.
В ходе реконструкции обновятся фасады здания, а вместо прежнего остекления будут установлены современные энергоэффективные витражи.
Напомним, УСЗ «Дружба» был построен на набережной Москвы-реки к Олимпийским играм 1980 года и принимал соревнования по волейболу.
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