В Москве загорелся спорткомплекс «Дружба» (видео) - Советский спорт
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13 августа 2019 13:31Липкин Антон

В Москве загорелся спорткомплекс «Дружба» (видео)

Возгорание удалось потушить с помощью огнетушителя.

В универсальном спортивном зале «Дружба», который располагается на территории «Лужников», возник пожар, сообщает телеграм-канал Mash.

Как заявляет администрация «Лужников», локальное возгорание на крыше спортивного сооружения удалось потушить с помощью огнетушителя.

Напомним, с марта 2017 года «Дружба» закрыта на реконструкцию. Изначально окончания работ планировалось на 2018 год. Теперь открытие зала ожидается в следующем году.

В ходе реконструкции обновятся фасады здания, а вместо прежнего остекления будут установлены современные энергоэффективные витражи.

Напомним, УСЗ «Дружба» был построен на набережной Москвы-реки к Олимпийским играм 1980 года и принимал соревнования по волейболу.

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