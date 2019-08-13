В Москве загорелся спорткомплекс «Дружба» (видео) Возгорание удалось потушить с помощью огнетушителя.

В универсальном спортивном зале «Дружба», который располагается на территории «Лужников», возник пожар, сообщает телеграм-канал Mash.

В Москве горит спорткомплекс «Дружба» 🔥 pic.twitter.com/dU7MFj5KpR — Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 13, 2019

Как заявляет администрация «Лужников», локальное возгорание на крыше спортивного сооружения удалось потушить с помощью огнетушителя.

Напомним, с марта 2017 года «Дружба» закрыта на реконструкцию. Изначально окончания работ планировалось на 2018 год. Теперь открытие зала ожидается в следующем году.

В ходе реконструкции обновятся фасады здания, а вместо прежнего остекления будут установлены современные энергоэффективные витражи.

Напомним, УСЗ «Дружба» был построен на набережной Москвы-реки к Олимпийским играм 1980 года и принимал соревнования по волейболу.