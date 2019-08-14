«Амур» обыграл «Пардубице» на турнире в Чехии

Ранее хабаровцы крупно уступили «Маунтфилду» – 0:7.
Второй российский участник турнира – «Адмирал».
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