«Амур» обыграл «Пардубице» на турнире в Чехии - Советский спорт
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14 августа 2019 22:29Коноплев Александр

«Амур» обыграл «Пардубице» на турнире в Чехии

В матче группового этапа «Мемориала Збынека Кусы» «Амур» нанес поражение «Пардубице» – 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).

Ранее хабаровцы крупно уступили «Маунтфилду» – 0:7.

Второй российский участник турнира – «Адмирал».

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