Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире

В матче товарищеского турнира в финском Эспоо мужская сборная России обыграла хозяев соревнований – 81:67 (23:14, 17:17, 17:21, 24:15).
Днем ранее подопечные Сергея Базаревича уступили Литве.
Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи – с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).
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