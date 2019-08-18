Сборная России обыграла Финляндию на товарищеском турнире Впереди еще два «товарняка».

Загрузка... В матче товарищеского турнира в финском Эспоо мужская сборная России обыграла хозяев соревнований – 81:67 (23:14, 17:17, 17:21, 24:15). Днем ранее подопечные Сергея Базаревича уступили Литве. Перед стартом Кубка мира сборная России проведет еще две контрольных встречи – с Аргентиной (26 августа) и Испанией (28 августа).