Юрий Семин: Футболисты правильно восприняли критику в перерыве Семин хвалит «Динамо».

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Динамо» (2:1) в шестом туре российской премьер-лиге отметил, что в первом тайме соперник играл лучше.

– «Динамо» больше владело мячом, выигрывало больше единоборств. В первом тайме они играли лучше. Я благодарен футболистам, которые правильно восприняли критику в перерыве и переломили ход игры во второй тайме. Матч был тяжелым и интересным.

– Что изменилось во втором тайме?

– Бегать надо!

– Как вам игра новичков «Динамо»?

– Мне вообще «Динамо» понравилось, особенно в первом тайме. Казалось, мы не выберемся из этой ситуации. Выбрались, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива».