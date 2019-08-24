«Динамо» обыграло «Спартак» на Кубке мэра Москвы У бело-голубых вторая победа подряд с одинаковым счетом.

Новости СМИ2 В матче второго тура Кубка мэра Москвы «Динамо» нанесло поражение «Спартаку» – 4:1. У победителей отличились Игорь Полыгалов, Юсо Хиетанен, Дмитрий Яшкин и Андрей Миронов. У проигравших забросил Илья Аркалов. В первом туре «Спартак» уступил ЦСКА (2:5), а «Динамо» справилось с «Витязем» – 4:1.