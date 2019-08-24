Иванюк – третий на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже Российский прыгун в высоту Илья Иванюк упустил победу на парижском этапе «Бриллиантовой лиги».

Загрузка... Он вместе с канадцем Майклом Мэйсоном и украинцем Андреем Проценко преодолел высоту в 2,28 метра, однако россиянин уступил им по числу попыток и стал третьим. Победу отпраздновал Мэйсон. Финал «Бриллиантовой лиги» пройдет 6 сентября в Брюсселе.