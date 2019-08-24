Иванюк – третий на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже - Советский спорт
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24 августа 2019 23:26Коноплев Александр

Иванюк – третий на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк упустил победу на парижском этапе «Бриллиантовой лиги».

Он вместе с канадцем Майклом Мэйсоном и украинцем Андреем Проценко преодолел высоту в 2,28 метра, однако россиянин уступил им по числу попыток и стал третьим.

Победу отпраздновал Мэйсон.

Финал «Бриллиантовой лиги» пройдет 6 сентября в Брюсселе.

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