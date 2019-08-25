«Трактор» во второй раз обыграл «Магнитку» - Советский спорт
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25 августа 2019 17:15Коноплев Александр

«Трактор» во второй раз обыграл «Магнитку»

В матче «Мемориала Ромазана» челябинский «Трактор» нанес поражение «Металлургу» – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Лукаш Седлак (15:15) и Сергей Коньков (42:02). У проигравших забросил Роман Любимов (10:03).

Ранее «Трактор» обыграл «Магнитку» на Кубке губернатора Челябинской области – 3:0.

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