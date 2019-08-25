«Ростов» – «Рубин». Составы на матч

Названы составы «Ростова» и «Рубина» на седьмого тура российской премьер-лиги.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов, Еременко, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Логашов, Долгов.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Игорь Коновалов, Подберезкин, Зурико, Марков, Микелтадзе.
Запасные: Волк, Иван Коновалов, Старфельт, Кварацхелия, Денисов, Агапов, Седов, Макаров, Акбашев, Закиров.
Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 19:00 по московскому времени.