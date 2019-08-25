«Ростов» – «Рубин». Составы на матч Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 19:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Названы составы «Ростова» и «Рубина» на седьмого тура российской премьер-лиги. «Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов, Еременко, Ионов, Шомуродов. Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Логашов, Долгов. «Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Игорь Коновалов, Подберезкин, Зурико, Марков, Микелтадзе. Запасные: Волк, Иван Коновалов, Старфельт, Кварацхелия, Денисов, Агапов, Седов, Макаров, Акбашев, Закиров. Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 19:00 по московскому времени.