Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД - Советский спорт
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25 августа 2019 19:31Коноплев Александр

Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД

В матче заключительного тура Кубка Латвийской железной дороги рижское «Динамо» обыграло «Ак Барс» – 3:2.

Рижане стали победителями турнира, одержав победы во всех матчах.

Второе место занял «Ак Барс», который проиграл только хозяевам турнира.

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