«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу» Завершились три матча третьего тура английской премьер-лиги.

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Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» – 3:1, и с семью очками занимает второе место. Лидирует «Ливерпуль», победивший во всех трех встречах.

«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу» – 0:1.

«Вулверхэмптон» поделил очки с «Бернли» – 1:1.