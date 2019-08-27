Михаил Гершкович: Думаю, «Краснодар» сможет хорошо проявить в Лиге Европы - Советский спорт
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27 августа 2019 00:52Коноплев Александр

Михаил Гершкович: Думаю, «Краснодар» сможет хорошо проявить в Лиге Европы

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не верит в выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

Для этого «быкам» нужно обыграть «Олимпиакос» с разницей в пять мячей.

– Не надо искать закономерности, это стечение обстоятельств. «Краснодар» выбрал опрометчивую тактику на первый матч с «Олимпиакосом». Возможно, стоило удерживать минимальное поражение, а не пытаться отыграться перед ответной встречей. Теперь же остается надеяться только на чудо, но отыграть четыре мяча у опытной греческой команды будет крайне сложно. Тем не менее это хороший урок для «Краснодара». Думаю, они смогут себя хорошо проявить в розыгрыше Лиги Европы, – цитируют Гершковича «Известия».

Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» пройдет 27 августа. Начало – в 22.00 мск.

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