Хованову удалили доброкачественную опухоль Принадлежащий «Миннесоте» российский нападающий Александр Хованов перенес операцию.

Загрузка...

Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.

В прошлом сезоне Хованов забросил 31 шайбу и сделал 53 передачи в 74 матчах за «Монктон» в регулярном сезоне и плей-офф в Главной юниорской лиге Квебека.