Тонни Вилена: В матче с «Олимпиакосом» забили быстрый мяч, а потом нам не повезло Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прокомментировал поражение в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» .

- Счет 0:4 обязывал забивать много мячей для выхода в следующую стадию. Это на нас давило, но начали ответную игру хорошо, забили быстрый мяч, а потом нам не повезло. Они быстро сравняли счет, тяжело что-либо сделать после этого, - цитирует хавбека ТАСС.

Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей проиграл «Олимпиакосу» (0:4,1:2), не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов и теперь сыграет на групповом этапе Лиги Европы.