Заместителем главного редактора «Советского спорта» назначен Николай Мысин В Издательском доме «Советский спорт» – перестановки

Загрузка...

Заместителем главного редактора Издательского дома «Советский спорт» сегодня назначен Николай Мысин.

Николай Мысин родился 15 августа 1986 года в городе Пугачеве Саратовской области. В 2008 году закончил факультет журналистики Института массмедиа Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве. Также имеет высшее образование по специальности «Управление персоналом».

В 2006 году вошел в штат «Советского спорта», сотрудником которого являлся все эти годы. Прошел путь от корреспондента до обозревателя и старшего редактора отдела спортивных игр.

В послужном списке Николая за 13 лет в «Советском спорте» – работа на чемпионатах мира и Европы по баскетболу, волейболу, биатлону, спортивной гимнастике, легкой атлетике и многим другим видам спорта. Он участвовал в освещении всех Олимпийских игр начиная с Олимпиады-2008 в Пекине. Передавал репортажи и интервью со всех теннисных турниров «Большого шлема» (Открытые чемпионаты Австралии, США, а также Уимблдона и «Ролан Гарроса»), многочисленных «Гран-при» «Формулы-1» (включая первый в истории «Гран-при России» в Сочи в 2014 году, а также этапов чемпионата мира в Австралии, Турции, Великобритании). На его счету – командировки в более чем 40 стран мира на всех континентах планеты (за исключением Антарктиды).

Женат. Воспитывает двух дочерей.

– Николай – не просто профессиональный сотрудник, – говорит о Николае Мысине главный редактор газеты Николай Яременко. – Он активный, искренне неравнодушный к судьбе издания. О таких говорят – настоящий патриот «Советского спорта». Я читал его статьи о баскетболе, волейболе и о многих других видах спорта ещё в те времена, когда был просто читателем любимой с детства газеты. Уверен, что вместе, работая бок о бок, мы станем еще ближе к читателю и его потребностям.