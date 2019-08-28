Домрачева намерена переехать в Монако. Ранее ее соседом стал Депардье - Советский спорт
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28 августа 2019 19:35Коноплев Александр

Домрачева намерена переехать в Монако. Ранее ее соседом стал Депардье

Супруги Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева думают о смене жительства.

Норвежец выбрал для жительства Монако, а его жена поддержала идею.

– Мы много времени проводим в Минске, бываем и в Норвегии.Оле раздумывает о проживании в Монако. Он принял такое решение, и естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Минском и Белоруссией, строить свои планы и здесь. А вообще, много времени мы проводим в разъездах, – приводит слова Домрачевой «Чемпионат».

27 августа стало известно, что известный актер Жерар Депардье намерен строить дом в белорусской деревне Лапоровичи, рядом с коттеджем спортсменки.

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