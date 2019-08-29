Россиянки обыграли Словакию на чемпионате Европы Женская сборная России завершила групповой турнир чемпионата Европы победой над Словакией – 25:14, 25:9, 25:12.

Загрузка...

Матч продолжался 66 минут.

Самым результативным игроком встречи стала Ирина Воронкова, набравшая 14 очков.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная России провела пять матчей, в котором одержала четыре победы.