Скончался лучший друг Арнольда Шварцнеггера Франко Коломбо - Советский спорт
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31 августа 2019 08:23Липкин Антон

Скончался лучший друг Арнольда Шварцнеггера Франко Коломбо

Шварцнеггер посвятил ему пост в инстаграме.

Умер лучший друг и бессменный тренировочный партнер Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо. Об этом сам актер сообщил в инстаграме.

«Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и блеск в твоих глазах, который никогда не исчезал. Ты был моим лучшим другом», – написал Шварценеггер.

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Franco, You’ve heard me say that I don’t ~* when people call me a self-made man. You’ve even heard me say that you’re part of the reason I could never accept that label. But I wanted you to know why. From the minute we met in Munich, you were my partner in crime. We pushed each other, we competed with each other, and we laughed at every moment along the way. When I finally got to America, I was alone. I’d left my family, my country, my whole life behind. So when I asked Joe Weider to bring you to train with me, it was because I knew I wasn’t the same without my best friend. I could thrive without money, without my parents, but I couldn’t thrive without you. I am devastated today. But I am also so, so grateful for the 54 years of friendship and joy we shared. The pumps, the chess games, the construction work, the meals, the pranks, the life lessons - we did it all together. We grew and we learned and we loved. My life was more fun, more colorful, and more complete because of you. I will always miss you. But I’ll also know that a part of you lives on in me, in Debbie, in Maria, and in the millions of people you inspired every day you lived. And I will be there for Maria and Debbie, so you can rest now with no worries. I love you Franco. I will always remember the joy you brought to my life, the advices you gave me, and the twinkle in your eye that never disappeared. You were my best friend. Love always, Arnold

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Коломбо считается легендой бодибилдинга. Он дважды становился обладателем самого престижного титула в этом виде спорта – «Мистер Олимпия».

Шварценеггер и Коломбо дружили и вместе тренировались в течение более пятидесяти лет. Франко Коломбо было 78 лет.

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