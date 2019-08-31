Скончался лучший друг Арнольда Шварцнеггера Франко Коломбо Шварцнеггер посвятил ему пост в инстаграме.

Умер лучший друг и бессменный тренировочный партнер Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо. Об этом сам актер сообщил в инстаграме.

«Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и блеск в твоих глазах, который никогда не исчезал. Ты был моим лучшим другом», – написал Шварценеггер.

Коломбо считается легендой бодибилдинга. Он дважды становился обладателем самого престижного титула в этом виде спорта – «Мистер Олимпия».

Шварценеггер и Коломбо дружили и вместе тренировались в течение более пятидесяти лет. Франко Коломбо было 78 лет.