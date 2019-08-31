Скончался лучший друг Арнольда Шварцнеггера Франко Коломбо

Умер лучший друг и бессменный тренировочный партнер Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо. Об этом сам актер сообщил в инстаграме.
«Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и блеск в твоих глазах, который никогда не исчезал. Ты был моим лучшим другом», – написал Шварценеггер.
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.12.07.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позицииБолее 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА.27.08.2019 13:05ММАВащенко Сергей
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.22.03.2019 22:30Биатлон
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US OpenЛучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6.26.08.2019 22:02ТеннисМысин Николай
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтингаГлавный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58ТеннисМысин Николай
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса?В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда.23.08.2019 21:46БоксУсачев Владислав
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от ТутберидзеСегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022.22.08.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Армейцы и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Континента. Остальным будет сложноЛишь три команды реально могут побороться за трофей.29.08.2019 16:37ХоккейКостяев Иван
Дьявол любит «Брагу». «Спартак» вылетел из Лиги ЕвропыВ очном противостоянии Португалия выбила российский клуб из Лиги Европы и получила отличную возможность обогнать нас в клубном рейтинге УЕФА.29.08.2019 22:12ФутболЗибрак Артем
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий