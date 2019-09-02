Андрей Кириленко: Сборная России выполнила задачу-минимум

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал очередную победу сборной России на чемпионате мира.
Сегодня, 2 сентября, команда Сергея Базаревича обыграла коллектив из Южной Кореи и вышла в следующий раунд.
«Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус. Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий против команды Нигерии», – цитирует функционера ТАСС.
4 сентября сборная России сыграет с командой Аргентины, которая сегодня победила коллектив из Нигерии.
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