Андрей Кириленко: Сборная России выполнила задачу-минимум Турнир в Китае завершится 15 сентября.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал очередную победу сборной России на чемпионате мира.

Сегодня, 2 сентября, команда Сергея Базаревича обыграла коллектив из Южной Кореи и вышла в следующий раунд.

«Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус. Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий против команды Нигерии», – цитирует функционера ТАСС.

4 сентября сборная России сыграет с командой Аргентины, которая сегодня победила коллектив из Нигерии.