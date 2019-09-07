Словения с Мевлей обыграла Польшу с Крыховяком Завершились два матча пятого тура группы G квалификации Евро-2020.

Новости СМИ2 Сборная Словении дома обыграла Польшу – 2:0. В составе победителей весь матч провел защитник «Сочи» Миха Мевля. В стартовом составе проигравших вышел полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. В другой встрече Австрия разгромила Латвию – 6:0. Лидирует в группе G сборная Польши (12 очков в пяти матчах).