Кириленко сообщил, что Базаревич останется на тренерском посту сборной России

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером национальной команды Сергеем Базаревичем.
«Базаревич продолжит работать – он выжимает максимум из тех игроков, кто у него есть в распоряжении. И рисунок игры в принципе прослеживается», – цитирует Кириленко ТАСС.
Напомним, в рамках чемпионата мира, который проходит в эти дни, сборная России не смогла выйти в плей-офф, однако, завоевала право на квалификацию Олимпиады-2020 в Токио.
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:25 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории. Это ему далось сложнее, чем Порье Все бойцы карда UFC 242, за исключением Сары Морас уложились в свои весовые категории. Соперница грузинки Лианы Джоджуа была оштрафована на 20 % от суммы гонорара. 06.09.2019 13:00 ММА Лео Елена Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан