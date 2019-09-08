Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки первых протоколов, сообщает ТАСС.

Загрузка... 20 марта бывший спортсмен был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. На профессиональном ринге Хасиков провел 30 боев, в которых одержал 24 победы.