Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 сентября 2019 21:09Коноплев Александр

Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки первых протоколов, сообщает ТАСС.

20 марта бывший спортсмен был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

На профессиональном ринге Хасиков провел 30 боев, в которых одержал 24 победы.

Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в Лужниках прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:01 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Загитова выступит в контрольных прокатах вслед за Медведевой Алексей Мишин: Никогда в межсезонье Туктамышева не была в такой хорошей форме Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат»
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
«Авангард» дома переиграл «Торпедо» «Спартак» уступил минскому «Динамо» Андрей Скабелка – после поражения от «Куньлуня»: Лед плохой. Непривычно играть в +40
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко Главный редактор «Советского спорта» поймал себя на мысли: впервые за долгие годы смотришь в турнирную таблицу и не считаешь оставшиеся матчи. 07.09.2019 18:00 Футбол Яременко Николай
Черчесов учит привыкать к хорошему Сборная России, которой в понедельник играть в Калининграде с Казахстаном, возможно, скучна своей предсказуемостью, и это лучше «сюрпризов» прошлых лет, вгонявших в страну в депрессию и самоуничтожение. 08.09.2019 12:07 Футбол Мощенко Захар
Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон
Одной ногой – на Евро. Россия победила Шотландию Команда Станислава Черчесова добыла волевую победу в Глазго и на 90 процентов обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 07.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
21:09 Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
21:01 Футбол Михал Билек: У сборной России на каждой позиции отличные футболисты
20:52 Футбол Грузия отняла очки у Дании
20:26 Футбол Селихов получил травму на тренировке
20:06 Футбол «Ростов» забил три безответных мяча сборной Сирии
19:52 Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» в матче лидеров ФНЛ
19:32 Хоккей «Авангард» дома переиграл «Торпедо»
19:27 Хоккей «Спартак» уступил минскому «Динамо»
19:22 Футбол Евгений Коноплянка: Бундеслига – не мой чемпионат
19:14 Футбол «Динамо» сыграло вничью с РФШ
19:11 Теннис Заслуженный тренер России: У Медведева есть оружие против Надаля
19:05 Футбол Месси мог оказаться в «Арсенале» в 2003 году
18:59 Футбол «Арсенал» намерен продлить контракт с Ляказеттом
18:36 Футбол «Ювентус» будет получать в три раза больше от титульного спонсора благодаря трансферу Роналду
18:17 Футбол Маринато Гилерме: Мы играем дома и должны победить
18:17 Футбол Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
18:05 Баскетбол ЧМ в Китае. Испанцы обыграли Сербию, аргентинцы одолели Польшу
17:52 Формула-1 Гран-При Италии. Леклер выиграл вторую гонку в сезоне, Квят сошел с трассы
17:31 Футбол Сергей Семак: Кокорин – один из лучших в России. Иметь такого футболиста – мечта
17:05 Теннис Сафин оценил шансы Медведева на победу в матче с Надалем
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика