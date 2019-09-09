Кудерметова победила Лепченко в Хиросиме Российская теннисистка посеяна на турнире под вторым номером.

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48-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над Варварой Лепченко из США в матче первого круга турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

За 1 час 28 минут 22-летняя Кудерметова оформила победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Ее следующая соперница определится в матче Кристина Макхейл (США) – Грет Миннен (Бельгия).

Отметим, что еще одна российская теннисистка – Людмила Самсонова – завершила выступление в одиночном разряде после поражение от Кирстен Флипкенс из Бельгии (6:7 (2:7), 4:6).

Также в Хиросиме выступят Анастасия Потапова, Варвара Флинк и Валерия Савиных.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Варвара Лепченко (США) – 6:4, 6:2

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия) – 7:6 (7:2), 6:4