Экс-защитник «Вашингтона» Орпик получил должность в структуре клуба Об этом сообщает официальный сайт «столичных».

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Бывший защитник сборной США Брукс Орпик принят на работу в «Вашингтон». Отмечается, что американец будет заниматься развитием игроков фарм-клуба.

Напомним, 38-летний хоккеист завершил карьеру в этом году. Вместе с «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли. Ранее он выступал за «Питтсбург», с которым также брал этот престижный трофей.