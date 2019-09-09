Хасиков победил на выборах главы Калмыкии Многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков победил на выборах главы Калмыкии.

Новости СМИ2 39-летний уроженец Москвы набрал 82,57 % голосов при явке в 55,14 %. 20 марта бывший спортсмен был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. Инаугурация Хасикова намечена на 21 сентября. На профессиональном ринге Хасиков провел 30 боев, в которых одержал 24 победы.