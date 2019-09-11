Андрей Мовсесьян: Сборная точно не заслужила критики - Советский спорт
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11 сентября 2019 09:00Липкин Антон

Андрей Мовсесьян: Сборная точно не заслужила критики

Россия занимает второе место в своей группе отборочного турнира Евро-2020.

Бывший форвард «Сатурна» и «Москвы» Андрей Мовсесьян высказался об игре сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном (1:0) на стадионе «Калининград».

«Ребята старались победить, много атаковали, пытались как можно раньше поразить ворота соперника, но тех эмоций, когда сборная проигрывала по ходу матча в Глазго – этого сейчас недоставало, – приводит News.ru слова Мовсесьяна. – Но в сборной результат превыше всего. Они его добились – честь им и хвала. Никакой критики команда точно не заслужила».

Напомним, после шести туров отборочного турнира сборная России занимает второе место в группе I и опережает Казахстан и Кипр на восемь очков.

В следующую международную паузу Россия сыграет 10 октября с Шотландией в «Лужниках» и 13 октября с Кипром в Никосии.

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