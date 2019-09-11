Фернанду Сантуш – после покера Роналду в Литве: Это ясное доказательство, что он лучший в мире Португалия крупно победила в Вильнюсе в квалификации Евро-2020.

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Литвой (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе ЛФФ в Вильнюсе. Четыре гола в ворота хозяев забил форвард Криштиану Роналду.

«Он лучший в мире, – приводит A Bola слова Сантуша. – Это ясное и неопровержимое доказательство.

Сначала мы позволили игре складываться так, как этого хотел соперник, мы могли лучше контролировать ход событий.

Но в целом мы были лучше, поэтому победили. Было важно набрать три очка. Теперь у нас впереди еще четыре финала, в которых необходимо выигрывать. Я убежден, что эти игроки могут занять первое место в группе».

Напомним, Португалия набрала восемь очков в 12 матчах и занимает второе место в группе B, лидером которой остается Украина (13 очков).

В следующую международную паузу Португалия примет Люксембург в Лиссабоне (11 октября) и сыграет с Украиной в Киеве (14 октября).