Фернанду Сантуш – после покера Роналду в Литве: Это ясное доказательство, что он лучший в мире

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Литвой (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 на стадионе ЛФФ в Вильнюсе. Четыре гола в ворота хозяев забил форвард Криштиану Роналду.
«Он лучший в мире, – приводит A Bola слова Сантуша. – Это ясное и неопровержимое доказательство.
Сначала мы позволили игре складываться так, как этого хотел соперник, мы могли лучше контролировать ход событий.
Но в целом мы были лучше, поэтому победили. Было важно набрать три очка. Теперь у нас впереди еще четыре финала, в которых необходимо выигрывать. Я убежден, что эти игроки могут занять первое место в группе».
Напомним, Португалия набрала восемь очков в 12 матчах и занимает второе место в группе B, лидером которой остается Украина (13 очков).
В следующую международную паузу Португалия примет Люксембург в Лиссабоне (11 октября) и сыграет с Украиной в Киеве (14 октября).
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