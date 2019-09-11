Источник: Туран получил два года тюрьмы за незаконное хранение оружия Об этом сообщает BBС.

Загрузка...

В октябре 2018 года хавбек «Барселоны» Арда Туран устроил драку в одном из ночных клубов Стамбула.

Согласно источнику, футболист приставал к жене певца Беркая Шахина, после чего подрался с артистом и сломал тому нос.

Отмечается, что последний оказался в больнице. Игрок, узнав, что девушка является его супругой, решил посетить Шахина. Он пришел с пистолетом и заявил: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Певец ответил отказом. Позже выяснилось, что Туран приобрел оружие незаконным путем.

Туран выступает за «Барселону» с 2015 года. Он провел в составе каталонцев 55 матчей, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач, после чего отправился на правах аренды в турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Атлетико».