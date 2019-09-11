Юношеские игры стран АТР прошли во Владивостоке под патронатом ЮНЕСКО Более 300 юных спортсменов из 8 стран приняли участие в X Юношеских спортивных играх стран Азиатско-Тихоокеанского региона, завершившихся во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Юбилейные игры прошли под патронатом ЮНЕСКО и впервые стали частью спортивной программы Восточного экономического форума.

«Игры – это, конечно, спортивное мероприятие, но здесь главная задача – культурные обмены, общение детей различных стран. Я встретился с командами Китая, Таиланда, Индии, Кореи. Детям здесь очень нравится, они хорошо подготовлены, стремятся победить. Надеюсь, соревнования станут для многих ребят очередным шагом в их спортивной карьере. В «Океане» подходят к организации этого фестиваля с душой. Думаю, после окончания соревнований дети из других стран увезут с собой частичку нашего радушия. Минспорт России продолжит поддерживать проведение и развитие этих Игр», – отметил министр спорта Павел Колобков, посетивший Игры в рамках визита на ВЭФ-2019.

«Мы приложили все усилия к тому, чтобы у гостей и участников Игр в памяти навсегда остались яркие впечатления от честной борьбы, дружеского общения и российского гостеприимства. Поэтому мы сделали упор на культурно-образовательную часть программы: экскурсии по достопримечательностям Владивостока, торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Подводная лодка С-56» и посещение Приморского Океанариума», – рассказала президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.