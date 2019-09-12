Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед - Советский спорт
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12 сентября 2019 11:02Липкин Антон

Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед

На прошлой неделе в Москве прошли контрольные прокаты сборной России.

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался о конкуренции среди российских фигуристок.

«Да уж, просто фантастика, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше.

Конкуренция – всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Елизавета (Туктамышева), имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед для себя».

Напомним, на прошлой неделе в МСА «Лужники» в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 19-летняя Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго.

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