Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед

Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Брайан Орсер высказался о конкуренции среди российских фигуристок.
«Да уж, просто фантастика, – приводит «Р-Спорт» слова канадца. – Стандарты очень высоки, планка теперь находится гораздо выше.
Конкуренция – всегда хорошо, сейчас более взрослые девушки, например Евгения и Елизавета (Туктамышева), имеют возможность получить новый опыт и сделать шаг вперед для себя».
Напомним, на прошлой неделе в МСА «Лужники» в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 19-летняя Медведева чисто прыгнула каскад тройной сальхов – тройной риттбергер, но сделала бабочку на одном акселе, а также упала со второго.
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