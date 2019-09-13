Борис Игнатьев: Заболотный вполне органично вписался в состав «Сочи» - Советский спорт
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13 сентября 2019 01:18Коноплев Александр

Борис Игнатьев: Заболотный вполне органично вписался в состав «Сочи»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что пауза на игры сборных поможет «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России против «Локомотива».

– «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил. Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» – стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне, – цитируют «Известия» Игнатьева.

Матч «Сочи» – «Локомотив» пройдет 14 сентября.

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