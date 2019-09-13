Борис Игнатьев: Заболотный вполне органично вписался в состав «Сочи»

– «Сочи» еще до перерыва заметно прибавил. Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. «Локомотиву» точно не будет просто. Но «железнодорожники» – стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне, – цитируют «Известия» Игнатьева.
Матч «Сочи» – «Локомотив» пройдет 14 сентября.
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Орел. Фантазиста. В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова В «Спартаке» появился 17-летний защитник Александр Никишин, которого хвалит сам главный тренер красно-белых Олег Знарок. 10.09.2019 06:30 Хоккей Домрачев Владислав Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Мактавиш одержал первую победу в КХЛ. Савченко забил с центра площадки В КХЛ не осталось команд, у которых нет набранных очков. 10.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван От Вильи до Нету: За девять лет «Барселона» купила у «Валенсии» семь игроков В последнее десятилетие «Барселона» повадилась забирать у «Валенсии» лучших футболистов. Последним прошедшим летом стал вратарь Нету. 12.09.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем