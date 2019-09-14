Американцы, обыграв команду Польшу, заняли 7-е место на чемпионате мира Турнир завершится 15 сентября.

Баскетболисты сборной США оказались сильнее команды Польши в матче за 7-8 места на чемпионате мира – 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19).

В составе американцев лучшим оказался Донован Митчелл. В его активе 16 очков и 10 результативных передач. Лучшим игроком в составе польской сборной стал Матеуш Понитка. У него 18 баллов.

Добавим, что сегодня также состоится матч за пятое место, где сыграют команды Сербии и Польши.

Финал пройдет 15 сентября. За трофей поспорят сборные Испании и Аргентины.