Американцы, обыграв команду Польшу, заняли 7-е место на чемпионате мира

Баскетболисты сборной США оказались сильнее команды Польши в матче за 7-8 места на чемпионате мира – 87:74 (28:14, 19:16, 16:25, 24:19).
В составе американцев лучшим оказался Донован Митчелл. В его активе 16 очков и 10 результативных передач. Лучшим игроком в составе польской сборной стал Матеуш Понитка. У него 18 баллов.
Добавим, что сегодня также состоится матч за пятое место, где сыграют команды Сербии и Польши.
Финал пройдет 15 сентября. За трофей поспорят сборные Испании и Аргентины.
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