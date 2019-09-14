Константин Цзю: Ковалев может победить Альвареса за счет своего ума Поединок состоится 2 ноября и пройдет в США.

Известный российский боксер Константин Цзю высказался перед боем соотечественника Сергея Ковалева против мексиканца Сауля Альвареса.

«Почему никто не верит в победу Ковалева? Как никто, я верю! Думаю, у нашего боксера есть шансы. Он может победить за счет своего ума. Последний бой показал, что он может уйти от тактики обмена ударами, а работать в контратакующем стиле. И это Альваресу не очень-то и нравится. Конечно, бой будет невероятно сложным, но я очень надеюсь, что Сережка выиграет», – цитирует Цзю Sport24.ru.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.