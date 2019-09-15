Турнир «Мистер Олимпия» выиграл американский культурист Брэндон Карри (видео) Американский спортсмен Брэндон Карри стал победителем самого престижного турнира в мире по бодибилдингу «Мистер Олимпия». Этот титул для культуриста стал первым в карьере.

Загрузка... Второе место занял представитель Голландии Уильям Бонаку, а третьим стал иранец Хади Чупан. За победу в соревнованиях Карри получил 400 тысяч долларов. Отметим, что чемпион прошлого года Шон Роден не принимал участие в «Мистере Олимпии» из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Top 3 #mrolympia #Olympia2019 Brandon, William, and Hadi. #bodybuilding pic.twitter.com/GArQc9syWm — Omer Harris (@OmerHarris1) September 15, 2019