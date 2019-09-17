Десятый юбилейный Subafest пройдет в Москве 21 сентября - Советский спорт
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17 сентября 2019 17:00

Десятый юбилейный Subafest пройдет в Москве 21 сентября

21 сентября 2019 года в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдет юбилейный десятый фестиваль Subafest – основное событие в жизни не только поклонников марки Subaru, но и всех любителей автомобилей в нашей стране.

Автомобили Subaru давно стали воплощением инженерного гения и спортивных побед. Subaru – это уникальное сочетание характера и функциональности.

Десять лет назад Subafest начинался c небольшого мероприятия одного из фан-клубов Subaru. Тогда в мае 2009 года самые активные участники клуба STI Club решили провести тест-драйв всех модификаций Subaru Impreza. Со временем эта встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек.

Формат нашего фестиваля понравился не только россиянам. Подобные мероприятия теперь проходят во многих странах мира, объединяя каждого, кто не мыслит своей жизни без автомобилей Subaru.

Каждый год Subafest по-своему уникален и неповторим. Так в 2015 году мы установили мировой рекорд, собрав в едином параде 549 автомобилей Subaru. Тогда мы побили рекорд американского клуба 2013 года, которому удалось собрать 371 автомобиль. Гости нашего мероприятия видели проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости и вместе боролись с загрязнением окружающей среды. Всегда есть место и для романтики – на фестиваль приезжали субаристы-молодожены, а однажды мы даже стали свидетелями того, как молодой человек сделал девушке предложение стать его женой.

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В прошлом году мы отмечали 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360. Полностью оригинальный автомобиль, который принадлежит известному гонщику Сергею Успенскому, является самым возрастным и почётным экспонатом всех наших фестивалей.

Нынешний фестиваль станет самым масштабным по числу посетителей и участников, а также самым ярким и запоминающимся.

Мы впервые организуем флешмоб для всех гостей и участников, разыграем поездку в Японию, на родину Subaru, и подарим множество положительных эмоций всем, кто придет 21 сентября на стадион «Открытие Арена».

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Экспозиция будет поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена нашим моделям. На специально оборудованной площадке каждый желающий на своем опыте сможет убедиться в преимуществах наших кроссоверов, оснащенных системой симметричного полного привода и увидеть в работе систему помощи водителю EyeSight.

Гостей фестиваля ждут не только автомобили, но и активности, разработке которых мы уделили очень много внимания: цифровые аттракционы, творческие мастер-классы, интерактивная экспозиция инженерного потенциала Subaru, арт-фото площадки, зажигательный концерт и, конечно же, фудкорт.

Наши маленькие посетители останутся в восторге от специально подготовленной для них программы, ведь наш фестиваль – прежде всего семейный праздник.

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Итак, 21 сентября мы ждем вас на стадионе «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»). Приезжайте всей семьей, зовите друзей.

Открытие в 11:00! Будет весело и громко! Вход, как всегда, свободный.

Вся информация о фестивале https://subafest.subaru.ru/

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