Рублев обыграл Ивашко и вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге В прошлом году соревнования в РФ выиграл австриец Доминик Тим.

Новости СМИ2 В матче 1-го круга теннисного турнира в Санкт-Петербурге россиянин Андрей Рублев одолел представителя Белоруссии Илью Ивашко. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 48 минут. За выход в ¼ финала Рублев поспорит с Ричардом Беранкисом из Литвы. Добавим, что призовой фонд соревнований в Санкт-Петербурге составляет 1 млн 200 тысяч долларов. Турнир завершится 22 сентября.