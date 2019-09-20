Юрий Ганус: По моей информации ВФЛА не будет восстановлена ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике.

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о вопросе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Вся имеющаяся у меня информация, которую я не могу раскрывать, говорит о том, что ВФЛА не будет восстановлена, – приводит ТАСС слова Гануса. – Причем вопрос касается не только не до конца проверенной базы московской лаборатории. Препятствием к восстановлению может быть и дело (Данила) Лысенко.

У международной федерации есть вопросы к ВФЛА, и они достаточно существенные, если статус ВФЛА до сих пор не восстановлен».

Напомним, в мае 2019 года в отношении Лысенко было заведено дело в связи с подделкой документов о прохождении допинг-тестов.

9 июня ИААФ в 11-й раз приняла решение о продлении отстранения ВФЛА. После этого было сообщено, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что в России продолжают работать дисквалифицированные тренеры.

ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике.