В РУСАДА опровергли обвинения Зеппельта Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая опровергла слухи, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвиняют Россию в подделке данных московской лаборатории.

20 сентября эту информацию распространил скандальный журналист Хайо Зеппельт.

– Официального рапорта от отдела расследований в комитет по соответствию WADA еще не поступало, поэтому на ближайшем исполкоме в Токио никаких рекомендаций о статусе РУСАДА от комитета заслушано не будет. Никаких официальных заявлений от всех причастных сторон не поступало, – приводит слова Пахноцкой ТАСС.