Sport Leaders Global Forum-2019 – теперь в Москве

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Форум проходит при поддержке Олимпийского комитета России, Департамента спорта г. Москвы, Министерства спорта Московской области и Российской Премьер-Лиги, а в качестве генерального партнера и патрона образовательной программы традиционно выступает букмекерская компания «Лига Ставок», дважды возглавившая в 2019 году Национальный рейтинг букмекеров РБК.

Деловая программа форума, как всегда, чрезвычайно насыщена. Она включает открытый лекторий, плотный образовательный блок и новый формат для делегатов – «Гостиную с экспертом», где участники могут пообщаться с экспертами форума в неформальной обстановке. В программу открытого лектория включена дискуссионная панель с участием известных спортсменов, селебрити и лидеров мнений – Александра Кержакова, Андрея Свиридова, олимпийских чемпионок Ольги Зайцевой и Марии Шурочкиной, блогера Алексея Столярова. Также в формате open-talk обсудят с ведущими спортивными журналистами актуальную повестку и ответят на вопросы аудитории генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и экс-президент ФК «Локомотив» Илья Геркус.

Впервые в рамках демо-дня Экосистемы поддержки спортивных проектов «Проектная среда» Межведомственного проектного офиса пройдет питч-деск лучших спортивных стартапов. Оценивать их будет сильнейший пул экспертов спортивной индустрии, в том числе представители Экспертного совета при Министерстве спорта РФ, инвесторы, представители крупных корпораций и другие стейкхолдеры. Победитель питча будет участвовать в грантовом конкурсе Межведомственного проектного офиса и получит премию Sport Leaders Awards. При этом абсолютно все стартапы-участники смогут получить полезные контакты и возможность привлечения дополнительных инвестиций и представления своего продукта широкой общественности.

Лучшие спортивные объекты городов-миллионников презентуют свои площадки российским ивент-агентствам на митапе Sport + Event. Также в программу включен киберспортивный блок и баттлы между футболом и хоккеем, традиционными и новыми медиа, спортом и киберспортом. На 5 октября запланировано открытое интервью с российской Параолимпийской сборной и серия мотивационных выступлений лучших спикеров на темы спорта, ЗОЖ, коммуникаций, PR, бизнеса и личности, а в зале «Федерация» пройдет открытый разговор на тему «Реальный спорт: бокс, ММА, единоборства» с участием Александра Поветкина, Сергея Харитонова, Алексея Олейника, Влада Демина и других известных спортсменов. В структуру программы органично встроен образовательный блок, в котором 12 экспертов-практиков в течение 16 академических часов прочитают серию мастер-классов на темы спортивного менеджмента, маркетинга, онлайн продвижения и стратегии, инновационных технологий, а также по прикладным дисциплинам, таким как организации match-day, лицензирование в спорте и т.д.

И наконец, экспертная премия Sport Leaders Awards соберет лучшие спортивные проекты страны на торжественной церемонии награждения. Эксклюзивные призы ручной работы для лауреатов премии изготовят на старейшем в России Императорском фарфоровом заводе, которому на днях исполнилось 275 лет.

Ростислав Плечко, учредитель Sport Leaders Global Forum:

«Мы изначально ставили целью нашего форума не только налаживание трехстороннего диалога между спортом, бизнесом и государством, но и наглядную демонстрацию того, как именно можно зарабатывать на ресурсах профессионального и любительского спорта. Уверены, что спорт давно перестал быть благотворительностью и вполне может обеспечить эффективное продвижение бренда, и стать отличным инструментом формирования политики крупных корпораций в области корпоративной социальной ответственности. Ждем всех активных и амбициозных людей спорта у нас на форуме!»

Мария Гришко, генеральный продюсер и учредитель Sport Leaders Global Forum:

«Sport Leaders Global Forum за три года своего существования хорошо зарекомендовал себя в отрасли. Наши принципы – системность, четкость, конкретика – востребованы спортивной индустрией, перед которой стоят сейчас действительно глобальные вызовы. Но и практическую пользу никто не отменял – построение сети бизнес-связей, новые полезные знакомства, и даже заключение новых контрактов – вот что всегда получают наши делегаты. По итогам SLGF-2018 было подписано около 40 соглашений, в этом году попытаемся побить этот рекорд»

Ростислав Плечко – российский бизнесмен, общественный деятель, профессиональный спортсмен. Чемпион России и WBA ASIA по профессиональному боксу в супертяжелом весе. Не имеет поражений на профессиональном ринге – его рекорд насчитывает 13 побед подряд. Президент и учредитель Межрегиональной общественной организации создания и развития социальных программ и проектов «РОСТ», учредитель и организатор Sport Leaders Global Forum, учредитель инвестиционно-строительной компании «СК Олимп». Также является учредителем и инвестором проектов в области рекламы и кинобизнеса. Поддерживает несколько благотворительных проектов, в частности, фонд Александра Кержакова «Звезды детям», являлся генеральным спонсором главного благотворительного проекта России «Мы Можем».

Мария Гришко – управляющий партнер Sport Leaders, генеральный продюсер Sport Leaders Global Forum, программный директор международных форумов, конгрессов и конференций. 12 лет проработала в маркетинге телекома и ИТ (Ericsson Russia, российские системные интеграторы, Samsung Electronics). В 2007 году начала работу в качестве директора по маркетингу и коммуникациям ФК «Шахтер» Донецк, а в 2008 – также и Донбасс Арены. С 2014 по 2016 год была директором по маркетингу и коммерции ФК «Рубин» Казань. Преподает в Российском Международном Олимпийском Университете, Московском учебно-спортивном центре Москомспорта, Международной школе спортивного менеджмента МИРБИС. Читает авторские курсы по спортивному менеджменту и маркетингу, эффективному управлению и коммерциализации спортивных сооружений. Автор большого количества материалов и статей в различных изданиях, член Союза журналистов России с 1996 года.